ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля

ДТП произошло на проспекте Ленина 13 июля.

В 13.19 на пр. Ленина около ПетрГУ столкнулись два автмобиля. Один из автомобилей проехал на мигающий сигнал светофора.

Подробности ДТП выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент произошедшего.