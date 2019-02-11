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Новости. От читателей
11:18, 11 Февраля 2019

ВИДЕО: Вдова афганца в Карелии в память о муже просит спасти их с сыном от коммунальных бед

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Жительница Лахденпохьи, которая 11 лет мучается с протекающим потолком, просит власти города хотя бы в память о муже-афганце в канун 30-летия вывода войск из Афганистана для его сына сделать подарок - решить вопрос с протекающей крышей.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась вдова воина-афганца из Лахденпохьи и рассказала, что с 2008 года ее квартиру заливает во время дождей и оттепели, так как крыша пришла в негодность.

"Уже не первый год страдаю из-за протекающей кровли. Квартира у меня муниципальная на 5 этаже самого старого в городе Лахденпохья пятиэтажного дома, введенного в эксплуатацию еще в 1973 году, - написала женщина. - Кровля над моей квартирой протекает с 2008 года. Раньше ее исправно латали, а вот последние годы стали утверждать, что мокрые разводы на моем потолке - результат собирающегося на шифере конденсата из-за не выведенных за пределы кровли вентиляционных каналов от унитаза. У меня на этот счет большое сомнение, так как протечки в кухне и комнате бывают лишь после дождя и в период таяния снега".

В надежде на нового молодого главу жительница Лахденпохьи сделала ремонт в кухне и комнате. Однако, по ее словам, новый потолок и обои уже украсили мокрые и черные пятна подтеков. Первые серьезные протечки были в октябре 2018 года на второй день после дождя - администрацией составлен акт.

Повторные протечки появились в оттепель 7 января. Вновь обратилась в администрацию городского поселения. УК на чердаке расстелила в месте протечек одеяло, но 9 февраля прямо на чердак, видимо, "конденсат" от унитаза нанес снегу, растопил его", - написала вдова воина-афганца из Лахденпохьи.

В течение 11 лет женщина пытается решить вопрос с протекающей крышей и уже не хочет слушать какие-либо оправдания и обещания.

"Я хочу жить в квартире с сухим потолком, - говорит жительница Лахденпохьи. - Может быть, в канун 30-летия вывода войск из Афганистана в память о моем муже для его сына можно сделать подарок - решить вопрос с протечками через какую-то добросовестную грамотную подрядную организацию".

По словам женщины, ее муж проходил срочную службу в Афганистане, здоровье его было подорвано, после продолжительной болезни он умер, будучи молодым инвалидом первой группы. "Медаль за боевые заслуги, памятник на могиле, прощальные речи, скидку на оплату коммунальных услуг с площади, приходящейся по нормативу вдове - то, что мы получили с детьми, - сообщила вдова, - я готова вернуть памятник, в котором большая часть средств - деньги друзей, можно отказаться и от выплат в счет ремонта, только помогите убрать протечки, пока не залило всю кухню, новую мебель и комнату".

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Комментарии

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кир
2019-02-11 11:37:47
Сделала ремонт и купила новую мебель, когда крыша протекает одиннадцать лет - это как понимать? Что-то у неё не в порядке.
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