ВИДЕО: Велосипедисты чудом избежали смерти, заехав в ж/д тоннель

По теме
Загрузка...
В Бразилии два велосипедиста чуть не попали под поезд, когда решили проехать по заброшенному, как они считали, тоннелю.
О случившемся рассказал в Facebook один из участников инцидента Джедсон Джил Миранда, чья камера на шлеме засняла опасную поездку, передает РИА Новости.
На кадрах видно, как Миранда вместе с другом Фелипе Виейра заезжают в пустой тоннель. Неожиданно они слышат гудок и видят яркий свет. Перепуганные друзья бросают велосипеды и бросаются в безопасное место, а через несколько секунд мимо них уже проезжает поезд.
"Мы поступили очень безрассудно, железнодорожные тоннели не предназначены для того, чтобы кататься на велосипедах или ходить пешком. Слава Богу, все обошлось. Пусть это будет примером для других", — признался Миранда.
По теме
Выбор читателей
13.05.2018, 10:00
12.05.2018, 09:06
15.05.2018, 10:37
10.05.2018, 12:06
14.05.2018, 16:27
Аналитика
Сегодня 13:17
Политкухня
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
Чтиво
14.05.2018 15:08
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
Сегодня 10:03
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии