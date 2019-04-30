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Новости. Общество
19:10, 30 Апреля 2019
фото: instagram.com/ververa

ВИДЕО: Вера Брежнева станцевала на столе

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Певица ушла в отрыв на закрытой вечеринке.

На днях Вера вспомнила свое «боевое» прошлое на закрытой вечеринке в Киеве, кудаона прилетела на день рождения подруги. Судя по всему, на празднике Брежнева была одна, без своего мужа Константина Меладзе. В какой-то момент вечеринка стала настолько горячей, что Вера станцевала на столе, пишет "Комсомольская правда".

В этот день Брежнева и ее друзья были приглашены на праздник к киевской бизнес-леди – основательнице салона красоты G Bar Сабине Мусиной. Сначала Брежнева, Мусина и еще одна звездная гостья – певица Надя Дорофеева – изображали "бриллиантовый" состав трио "ВИА Гра".

В какой-то момент Вера и Надя взобрались на стол иустроили танцевальный "баттл". В танце Брежнева даже легла на стол, предоставив партнерше возможность лидировать в их дуэте. Видеоролик горячих танцев Веры Брежневой на столе выложили в Инстаграм ее друзья.

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