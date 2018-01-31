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Новости. Общество
15:31, 31 Января 2018

ВИДЕО: Ветерану карельской авиации стыдно за руководство республики и молчаливых депутатов

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Владимир Артуков записал видеообращение о неэффективной работе аэропорта "Петрозаводск".

"Неэффективность работы "Петрозаводск" в Бесовце доказало время. Несмотря на это новые руководители Карелии продолжают вкладывать в аэропорт федеральные деньги с избыточной надеждой на будущую прибыльную работу… Как говорят в народе, хозяевам-демократам известно, как необходимо правильно работать с авиацией", - говорит Владимир Артуков, считающий, что продолжается уничтожение малой карельской авиации.

"У экипажей карельских вертолетов Ми-8 фактически отбирают работу и отдают ее "варягам" или государственной авиации спецназначения МЧС, у которой есть свои конкретные функции, предусмотренные Воздушным кодексом… Вновь прорабатывают вариант застройки аэродрома "Пески" коттеджами для vip-персон. Стыдно за руководство Карелии, за молчаливых депутатов, по сути дела, плюющих на 80-летнюю историю карельской авиации и аэропорта "Пески". Наша карельская авиация прекрасно работала с авиалесоохраной, нефтяниками, газовиками, энергетиками, различными экспедициями, туристами – даже за пределами страны, в Африке, Европе, Антарктиде.

И сегодня при умном руководстве и при федеральном финансировании карельская авиация может нормально работать. Хватит разрушать и продавать, надо созидать! Неужели восстановлением карельской авиации должен заниматься президент В. В. Путин?" - сказано в обращении.

9 февраля 2018 года страна отмечает 95-ю годовщину работы гражданской авиации. Владимир Артуков поздравил всех авиаторов с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, удачи в делах, мужества и стойкости в преодолении трудностей и веры в то, что наша карельская авиация продолжит свою нужную стране работу.

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Комментарии

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Гарик
2018-01-31 15:39:53
Вот и думайте кого в сентябре избрали " авиаторы " в Карелии , и кого избирать в марте , плакать то уже поздно , развалили всё напрочь дилетанты кумовья ((((((((((((((((((((((((((((
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