ВИДЕО: Видеорегистратор снял гуляющего по дороге в Карелии кабана

Автомобилист проследил за черным кабаном, который прогулялся по дороге в Карелии.

"Не знал, что у нас в Петрозаводске кабанчики есть. Поехал к другу, и смотрю на дороге черное пятно, кабанчик оказался. Хорошо, что видеорегистратор заснял, хотел бы с вами поделится", - написал участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По данным сайта "Отдых в Карелии", Кабан - парнокопытное млекопитающее, появившееся на территории Карелии лишь в начала 20 века. Ранее обитавшие в Прибалтике животные стали появляться в южной части республики в 40-х годах. Корма здесь им недостаточно, долгие холодные зимы, поэтому численность кабанов небольшая и появляются они редко. Животное это достаточно крупное (длина тела самца до 250 см., высота в холке 120 см., вес 250 кг.) и достаточно агрессивное.

Дачники жалуются на кабанов постоянно из-за того, что те подрывают их картофельные поля и огороды. Роль диких свиней в данном случае двойственна, так как в естественных условиях они уничтожают беспозвоночных почвенных вредных насекомых и рыхлят землю, что способствует дыханию растений, но не очень нравится хозяевам огородов.

Кабаны - животные всеядные: едят не только надземные или подземные части растений, но и личинки насекомых, дождевых червей, даже мышей. Находят пищу, вспахивая рылом землю.