ВИДЕО: Власть должна решать конкретные, а не мнимые проблемы - займитесь льготниками и дорогами

Депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Евгений Ульянов в программе "Накипело" рассуждает о намерении переименовать улицы Петрозаводска.

С предложением о переименовании некоторых улиц обратились к главе Карелии жители Петрозаводска. Идею тут же подхватил депутат Петросовета Дмитрий Данильев. Основная дискуссия развернулась вокруг переименования улицы Халтурина.

В начале программы, имея ввиду незначительность проблемы, Евгений Ульянов пошутил, что с приходом весны у некоторых граждан "начинается весеннее обострение".

- В полемике участвует и поддерживает идею переименования глава республики. Но мне бы хотелось сказать Артуру Олеговичу, что он занимается не тем делом, у него куча проблем, которые надо решать, - сказал Ульянов. - Посмотрите, что происходит: у нас выходят на митинги льготники, диабетики не получают лекарств, которые говорят, что умирают. Посмотрите, что творится в республике с дорогами…

При этом, как отметил ведущий программы, Минздрав разбирается с лекарствами, руководитель дорожного ведомства второй месяц изучает названия дорог, то есть работа идет.

- В прошлом году, видимо, в качестве пиара из федерального бюджета на дороги было потрачено 470 миллионов рублей. Мы помним, как осваивались эти деньги, как работали контролерами качества ремонта волонтеры. И что мы увидели впоследствии? Дорог весной нет, весь асфальт уплыл вместе со снегом, - сказал Ульянов. - Власть нужна для того, чтобы решать конкретные проблемы жителей республики, а не уходить от них к мнимым проблемам. Если говорить о личности Халтурина, то почему бы не вспомнить личность Петра Первого. Отдельные граждане могут заявить о том, что Петр I лично участвовал в казнях, так давайте переименуем и город Петрозаводск. Так мы можем далеко уйти. Поэтому давайте решать проблемы с асфальтом, уборкой и лекарствами. Все эти действия по переименованию вызывают раскол в обществе. Мы все понимаем, какая ситуация сейчас в нашей стране, и такие резкие, необдуманные движения ни к чему хорошему не приведут. Со своей стороны, я заявляю прямо: если будут предприниматься попытки переименовать улицы, то власть получит довольно-таки серьезные протестные настроения, митинги. Но мы будем действовать в рамках закона.