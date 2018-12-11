21:30, 11 Декабря 2018
ВИДЕО: Во время детского конкурса талантов полуобнаженная девушка станцевала на пилоне
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Мама одного из участников конкурса возмутилась и увела сына домой.
В Новом Уренгое прошел творческий конкурс "Звезда Ямала" с участием детей от семи лет, которые пели песни, читали басни и стихи. Также на сцене выступила девушка, которая исполнила танец на пилоне в светящемся нижнем белье и сапогах-"стрипах", пишет Сosmopolitan.
Мама одного из участников конкурса опубликовала выступление девушки в Сети и написала: "Детский конкурс проводится, а тут полуголая баба. Куда мир катится… Знала бы – ребенка бы на конкурс не пустила. Я в шоке".
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