ВИДЕО: Во время детского конкурса талантов полуобнаженная девушка станцевала на пилоне

Мама одного из участников конкурса возмутилась и увела сына домой.

В Новом Уренгое прошел творческий конкурс "Звезда Ямала" с участием детей от семи лет, которые пели песни, читали басни и стихи. Также на сцене выступила девушка, которая исполнила танец на пилоне в светящемся нижнем белье и сапогах-"стрипах", пишет Сosmopolitan.

Мама одного из участников конкурса опубликовала выступление девушки в Сети и написала: "Детский конкурс проводится, а тут полуголая баба. Куда мир катится… Знала бы – ребенка бы на конкурс не пустила. Я в шоке".