ВИДЕО: Водитель "легковушки" запутался на перекрестке в Петрозаводске

На перекрестке улиц Лыжная и Ровио легковой автомобиль выехал на "встречку".

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент, как 21 июля в 21.30 водитель легкового автомобиля запутался на перекрестке улиц Лыжная и Ровио и выехал на полосу встречного движения.

Отметим, что на данном перекрестке часто фиксируются выезды на встречную полосу водителями большегрузного транспорта из других регионов.