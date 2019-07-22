ВИДЕО: Водитель "легковушки" запутался на перекрестке в Петрозаводске

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На перекрестке улиц Лыжная и Ровио легковой автомобиль выехал на "встречку".
Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент, как 21 июля в 21.30 водитель легкового автомобиля запутался на перекрестке улиц Лыжная и Ровио и выехал на полосу встречного движения.
Отметим, что на данном перекрестке часто фиксируются выезды на встречную полосу водителями большегрузного транспорта из других регионов.
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