ВИДЕО: Водитель Lexus украл бензин на заправке в Петрозаводске

Полиция разыскивает водителя, подозреваемого в краже бензина, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска устанавливается принадлежность автомобиля марки Lexus и личность водителя. Мужчина подозревается в совершении кражи топлива 27 мая в 22.30 на автозаправочной станции в Петрозаводске на Шуйском шоссе.

Всех, кто располагает информацией о личности мужчины запечатленного на видеозаписи, полиция просит сообщить по телефонам: 8-931-701-11-52, 8-909-178-52-54 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.