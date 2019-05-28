ВИДЕО: Водитель Lexus украл бензин на заправке в Петрозаводске

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Полиция разыскивает водителя, подозреваемого в краже бензина, сообщили в МВД Карелии.
Полицией Петрозаводска устанавливается принадлежность автомобиля марки Lexus и личность водителя. Мужчина подозревается в совершении кражи топлива 27 мая в 22.30 на автозаправочной станции в Петрозаводске на Шуйском шоссе.
Всех, кто располагает информацией о личности мужчины запечатленного на видеозаписи, полиция просит сообщить по телефонам: 8-931-701-11-52, 8-909-178-52-54 или 02 (с мобильного – 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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