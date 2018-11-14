ВИДЕО: Волочкова пнула собаку

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Анастасия Волочкова пнула бульдога своей мачехи во время съемки программы "Новые русские сенсации".
Приехав в квартиру своего отца, балерина повздорила с мачехой и ее дочерью. Волочковой показалось, что женщины содержат свою собаку лучше, чем ее родителя, пишет "360".
Возмущенная таким отношением, она прокричала: "Уберите это говно, этих собак ваших, к которым вы относитесь лучше, чем к моему отцу".
"Ну да, пнула я эту собаку, и что?", – так балерина отреагировала на вопрос издания.
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