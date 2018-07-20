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Новости. Культура
20:20, 20 Июля 2018

ВИДЕО: Выступление мальчика из России поразило жюри британского "Голоса"

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Во время слепых прослушиваний на британском шоу «Голос. Дети» 11-летний москвич Ярослав Якубчик с блеском исполнил арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини "Турандот", ставшей визитной карточкой Лучано Паваротти.

Один из наставников — рэпер will.i.am из группы The Black Eyed Peas — нажал на кнопку уже на первых секундах выступления россиянина. Под конец к нему повернулись и оставшиеся двое, отмечает "Ридус".

Члены жюри восхитились тем, что Ярослав взял одну из самых высоких нот, которую они когда-либо слышали. А will.i.am заявил, что скорее Ярослав его чему-нибудь научит, чем он юного певца.

Рассказывая о себе, подросток признался, что в прошлом году участвовал в российском аналоге этого шоу, однако к нему тогда никто не повернулся. Его выступление даже не показали по Первому каналу.

В британском шоу Якубчик успешно прошел в полуфинал.

Видео: The Voice Kids UK/YouTube

 

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