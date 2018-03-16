ВИДЕО: "Взбесившийся" подъёмник разбросал людей по склону

В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури сломался подъёмник — кресла с туристами катились вниз и врезались друг в друга у нижней станции канатной дороги.

Люди падали с сидений на огромной скорости. Восемь человек обратились в клинику неотложной помощи Гудаури. Один уже выписан, ещё семеро по-прежнему госпитализированы. Тяжёлых травм нет, но многие получили переломы, передает "Лайф".