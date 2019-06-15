ВИДЕО: Зазевавшиеся водители устроили "аварию-паровоз" под Петрозаводском

На выезде из Чалны произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

ДТП произошло рядом с местным кладбищем, на выезде из поселка Чална, сообщает читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Одна полоса кладут асфальт, вторая перекрыта "паровозом". Как это можно умудриться - я не знаю. Авария на реверсивном и с нулевой скоростью", - рассказал очевидец ДТП и опубликовал запись видеорегистратора.