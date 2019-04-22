ВИДЕО: Женщина на иномарке сбила подростка, выбежавшего на дорогу

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Сегодня в ДТП на проспекте А.Невского пострадал 14-летний подросток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня днем, 22 апреля в 14.45, на проспекте А.Невского, в районе дома №65, женщина, управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на 14-летнего подростка, неожиданно выбежавшего на пешеходный переход.
Как пояснили в ГИБДД Петрозаводска, пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь.
О характере травм пока не сообщается.
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