ВИДЕО: Жесткая авария произошла на нижнем Чапаевском кольце

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Чапаева-Шотмана.

В минувший понедельник 12 ноября в 18.52 на пересечении улиц Чапаева и Шотмана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло в момент пересечения регулируемого перекрёстка, когда один из участников ДТП двигался в прямом направлении по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. В это же время второй автомобиль выезжал с улицы Чапаева, со стороны автовокзала.

От удара легковые автомобили развернуло на проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.