ВИДЕО: Жесткая авария произошла на нижнем Чапаевском кольце

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13.11.18 12:21
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Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Чапаева-Шотмана.
В минувший понедельник 12 ноября в 18.52 на пересечении улиц Чапаева и Шотмана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ДТП произошло в момент пересечения регулируемого перекрёстка, когда один из участников ДТП двигался в прямом направлении по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. В это же время второй автомобиль выезжал с улицы Чапаева, со стороны автовокзала.
От удара легковые автомобили развернуло на проезжей части.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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