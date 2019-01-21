ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

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Таксист на "десятке" не уступил дорогу "семерке", при столкновении пострадали три человека, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Минувшей ночью, 20 января в 2.25, на перекрестке ул. Чапаева - ул. Ватутина 25-летний водитель такси на автомобиле "ВАЗ-2110" при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-21074".
В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель автомобиля "ВАЗ 2110" и его 33-летний пассажир, 24-летний водитель "ВАЗ 2107" и его 23-летний пассажир.
Всем назначено амбулаторное лечение.
Видео попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".
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