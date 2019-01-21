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Новости. Происшествия
08:42, 21 Января 2019
фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

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Таксист на "десятке" не уступил дорогу "семерке", при столкновении пострадали три человека, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Минувшей ночью, 20 января в 2.25, на перекрестке ул. Чапаева - ул. Ватутина 25-летний водитель такси на автомобиле "ВАЗ-2110" при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-21074".

В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель автомобиля "ВАЗ 2110" и его 33-летний пассажир, 24-летний водитель "ВАЗ 2107" и его 23-летний пассажир. 

Всем назначено амбулаторное лечение.

Видео попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".


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Комментарии

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Go Hard
2019-01-21 11:03:42
С чего взяли что водила таксист? Он сам сказал что он таксер? Или быть может он был на белом/жёлтом лицензированом авто, с цветографической схемой по бортам? Вроде нет. А то что у него реклама службы приема заказов, на борту, ещё не делает его таксистом. Шашек нет, лицензии на тачке тоже. Дурень сделал вывод, и написал что водила 10ки таксист.
Алсо у меня на авто эта реклама, я ведь не таксист. За рекламу мне платят, цветографической схемой она не является, и ведь если где-то засвечусь(тьфу х3) тоже какой нибудь wудак скажет что я таксист.
Комментатор
2019-01-21 09:25:52
Семёрка летела по левой полосе. Думаю таксист решил, что с левой (согласно знаков) только налево, поэтому и поехал. Удастся ли на этом сбросить часть вины с себя или нет покажет время.
Евгений
2019-01-21 11:08:02
Комментатор, знаки знаками, а ориентироваться нужно непосредственно по ситуации на дороге.
nae
2019-01-21 10:31:48
Комментатор, в водительском деле перестраховка никогда не помешает. К примеру, при выезде на какую нибудь дорогу нужно пропустить движущийся по ней транспорт. К Вам с левой стороны подъезжает автомобиль с включенным поворотником, давая понять, что собирается повернуть туда, откуда Вы выезжаете. Так вот свое движение надо начинать в момент, когда другой участник движения начинает поворачивать, т.е. совершать маневр, но не раньше, а вдруг он передумает или просто забыл выключить указатель поворота.
ppppp
2019-01-21 08:57:36
Водитель такси наверное перед маневром "сохранился"? Или включил перезагрузку?
Беня
2019-01-21 09:29:33
ppppp, это "блохер" из "свитера", видосик с крэштестом делал. :)
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