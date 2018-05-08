ВИДЕО: Жесткое ДТП произошло утром на Октябрьском проспекте

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В районе пересечения улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта в Петрозаводске в 7 часов произошло столкновение двух легковых автомобилей.
Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".
В результате случившегося одна из машин снесла дорожный знак и вылетела на разделительную полосу.
Upd. По информации республиканского управления Госавтоинспекции, в ДТП с участием автомобилей Mazda и Toyota никто не пострадал.
"Обстоятельства случившегося выясняются", - отметили в ГИБДД.
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