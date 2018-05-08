ВИДЕО: Жесткое ДТП произошло утром на Октябрьском проспекте

В районе пересечения улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта в Петрозаводске в 7 часов произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

В результате случившегося одна из машин снесла дорожный знак и вылетела на разделительную полосу.

Upd. По информации республиканского управления Госавтоинспекции, в ДТП с участием автомобилей Mazda и Toyota никто не пострадал.

"Обстоятельства случившегося выясняются", - отметили в ГИБДД.