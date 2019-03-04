ВИДЕО: Жильцов дома в Петрозаводске эвакуировали из-за утечки газа

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Вечером 3 марта жителей дома №28 по улице Горького эвакуировали из-за утечки газа, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.36 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок от жителей дома. На место прибыли службы экстренного реагирования.
Перед проведением ремонтных работ была произведена эвакуация жителей 1, 2 и 3 подъездов. Пожарные провели работы по установке световой башни.
В группе "Вести-Карелия" опубликовано видео эвакуации.
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