ВИДЕО: Житель Карелии написал трогательную песню "Пудож – это маленький Париж"

Александр Егоров исполнил трогательную музыкальную композицию о своем родном городе "Пудож – маленький Париж".

В паблике "Подслушано в Пудоже" опубликована музыкальная композиция Александра Егорова о его родном городе – Пудоже.

"Друзья, 8 лет назад я написал песню о нашем городе, - рассказал в комментарии к публикации Саша Егоров. - Я вижу, что многие ее используют в своих постах, даже слышал ее на местном радио. Спасибо огромное всем, это очень приятно! Я решил сделать новый минус и перезаписать эту песню, вот, что получилось".

В комментариях пудожане поддерживают и благодарят земляка за теплые слова о любимом городе.