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Новости. Общество
22:00, 14 Марта 2018

ВИДЕО: Житель Москвы отпилил кусок машины, мешающей ему парковаться

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Комментаторы сочли выложенный в сети ролик опасным.

В сети появилось видео, на котором житель одного из районов Москвы болгаркой отрезает часть кузова чужих "жигулей", мешающих ему припарковаться, сообщает Ura.ru. Происходящее на камеру заснял очевидец инцидента.

На ролике видно, как мужчина достает из багажника своей машины болгарку и решительно направляется в сторону криво поставленной "шестерки". Надев защитные очки, он невозмутимо отрезает часть кузова автомобиля. На вопрос, зачем он это делает, мужчина пояснил, что владелец "жигулей" всегда так паркуется, а это мешает водителю с болгаркой поставить собственный автомобиль на свое парковочное место.

Многие пользователи Facebook не сомневаются, что видео постановочное: "Это фейк, конечно, но намек и настроение ясны", "Постановка это. Неужели непонятно?". "Но это же ужасно… Так до кровопролития скоро дойдет, если мы будем мстить друг другу порчей автомобилей", "Казалось бы, безобидный фейк, поржать. Заодно намекнуть. Но в итоге протаскивается и закрепляется негатив к любому человеку за рулем". Некоторые даже усмотрели в таком ролике потенциальную опасность - популяризацию жестокого поведения на дорогах и парковках, неуважения водителей друг к другу. Один из комментаторов отметил, что подобные видео даже толкают на нарушение закона.

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