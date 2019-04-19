07:25, 19 Апреля 2019
ВИДЕО: Жители Петрозаводска порыбачили на Сямозеро и заплатили 340 тысяч рублей за ущерб природе
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Браконьеров на Сямозеро с поличным задержала рыбохрана.
Сотрудники рыбохраны задержали на Сямозеро двух жителей Петрозаводска, которые поймали сетями 80 судаков и 19 лещей.
Как рассказали на телеканале "Вести Карелия", за ловлю рыбы запрещенным способом браконьеры попали под уголовную статью и заплатили по 20 тысяч рублей штрафа и 340 тысяч за ущерб, нанесенный природе.
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