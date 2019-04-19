ВИДЕО: Жители Петрозаводска порыбачили на Сямозеро и заплатили 340 тысяч рублей за ущерб природе

Браконьеров на Сямозеро с поличным задержала рыбохрана.

Сотрудники рыбохраны задержали на Сямозеро двух жителей Петрозаводска, которые поймали сетями 80 судаков и 19 лещей.

Как рассказали на телеканале "Вести Карелия", за ловлю рыбы запрещенным способом браконьеры попали под уголовную статью и заплатили по 20 тысяч рублей штрафа и 340 тысяч за ущерб, нанесенный природе.