«Видимость обеспечена?»: обрубки молодых елей на проспекте в Петрозаводске беспокоят горожан

Вид вырубленных на Карельском проспекте молодых елок из-за увеличения угла обзора оставляет желать лучшего, считают петрозаводчане.

Оставшиеся от молодняка обрубки на Карельском проспекте вызывают немало вопросов у горожан.

«Не закрывают ли теперь изуродованные деревья видимость? Зачем все-таки нужно было таким варварским способом уничтожать елочки?», - интересуются читатели «Столицы на Онего», приславшие фото елок.

Напомним, в декабре прошлого года вырубки молодых елей на Карельском проспекте обеспокоили горожан, задавшихся вопросом, кто и для чего осуществляет такую вырубку и почему деревья не утилизируются. Глава Петрозаводска тогда пояснил, что работы по сносу зеленых насаждений выполнены для обеспечения видимости дорожного движения — увеличения угла обзора. Кроме того, градоначальник уточнил, что снос также необходим для улучшения видового и качественного состава деревьев — самосевные елки мешают рядовым посадкам деревьев на разделительном газоне.