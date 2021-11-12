Владимир Любарский объяснил вырубку молодых елей в Петрозаводске

Вырубка молодых деревьев на Карельском проспекте производится подрядчиком по обращениям горожан.

«Друзья, в социальных сетях и в СМИ появились посты встревоженных горожан по поводу вырубленных на Кукковке ёлок. Поясню: работы по сносу зеленых насаждений выполнены для обеспечения видимости дорожного движения — увеличения угла обзора. Обращения горожан по этому поводу поступали еще в сентябре» — обратился к горожанам на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

Кроме того, градоначальник уточнил, что снос также необходим для улучшения видового и качественного состава деревьев — самосевные елки мешают рядовым посадкам деревьев на разделительном газоне.

«Что касается утилизации срезанного молодняка и ликвидации пней, то подрядчик должен завершить все работы до конца года», — заверил петрозаводчан Владимир Любарский.

Напомним, вырубки молодых елей на Карельском проспекте в Петрозаводске обеспокоили горожан, задавшихся вопросом, кто и для чего осуществляет такую вырубку и почему деревья не утилизируются.