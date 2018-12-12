Виды глобус-баров

Глобус-бары – это уникальное и оригинальное решение для хранения спиртных напитков.

Они отлично подойдут в качестве подарочного сувенира и украсят любой интерьер гостиной или рабочего кабинета. Есть несколько разновидностей этих изделий, что дарит возможность удовлетворить самый изысканный вкус.

Какие есть глобус-бары?

Существует множество вариантов глобус-баров. Можно подобрать модель для любых предпочтений. К наиболее популярным и востребованным вариантам можно отнести:

Настольные – они не занимают много места и могут быть установлены прямо на рабочий стол. Оригинальный вид украсит интерьер, а удобная конструкция позволит надежно скрыть содержимое. Такие глобус-бары оснащены крепкой и устойчивой подставкой, оберегающей изделие от переворачивания. Настольный вариант бара в виде глобуса может быть выполнен в любом стиле, поэтому подобрать его под конкретный стиль кабинета или комнаты не составит большого труда.

Напольные – созданы для просторных помещений.

Чем отличаются настольные глобус-бары от напольных?

Модели отличаются по высоте и диаметру, можно выбрать изделие, которое подойдет под ваши потребности. Подставки таких глобус-баров имеют разные и оригинальные виды, например, в виде Атланта, который держит на своих плечах земной шар. Существуют также угловые конструкции, позволяющие оптимально использовать небольшие пространства. Классическая модель обычно производится в цвете натурального дерева.

Со встроенными столиками – такие изделия предусмотрены для проведения небольших застолий. Размер глобус-баров, как по этой ссылке позволяет разместить на нем не только напитки, но еще и легкие закуски.

Глобус-бар - отличное решение для подарка

Для настоящих ценителей искусства это отличный подарок, ассоциирующийся с хорошим ароматным вином и другими элитными напитками. Вокруг такого изделия будет царить дух элитарности и благородства. В первую очередь, глобус-бар – подарок для мужчин, которые любят спокойно отдыхать в небольшой компании близких друзей. Такой подарок свидетельствует о солидности и добавляет удовольствие от обладания баром.

Любая разновидность такого мини-бара в виде глобуса идеально совмещает в своем дизайне оригинальный вид и практичность. Эта вещь поможет произвести впечатление на любого гостя. По ценовой категории также можно подобрать разные модели – цена, как правило, зависит от производителя, материала изделия и его размеров. Существуют как бюджетные варианты, так и варианты премиум-класса.

Существуют модели глобусов-баров, на которых можно даже отмечать те места, в которых вы уже побывали. А левитирующий глобус с физической картой мира послужит отличным подарком к любому празднику. Глобус парит в воздухе благодаря электро-магнитной индукции. Дополнительно любое изделие может быть оснащено подсветкой, часами и другими аксессуарами. Дарить мир близким людям – это настоящее удовольствие!

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