Виктор Россыпнов назначен министром строительства Карелии

Артур Парфенчиков подписал указ 11 марта, сообщили в Минстрое Карелии.

Указом губернатора с 11 марта Виктор Россыпнов назначен членом правительства республики − Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Ранее он был и.о. министра.

Напомним, начальник Управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов сегодня с утра заявил, что больше не работает в Управдоре в связи с переводом в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Он поблагодарил за совместную работу всех неравнодушных граждан, которые на протяжении 1,5 лет практически в ежедневном режиме сообщали ему о недостатках на дорожной сети республики.

О грядущих кадровых изменениях в правительстве республики стало известно еще в конце 2019 года. Глава Парфенчиков рассказал об этом на пресс-конференции, где глава республики положительно охарактеризовал Виктора Россыпнова как толкового менеджера.