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Виктор Россыпнов назначен министром строительства Карелии

Новости. Общество
16:07, 13 Марта 2020
фото: © страница вконтакте Виктор Россыпнов
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Артур Парфенчиков подписал указ 11 марта, сообщили в Минстрое Карелии.

Указом губернатора с 11 марта Виктор Россыпнов назначен членом правительства республики  − Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Ранее он был и.о. министра.

Напомним, начальник Управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов сегодня с утра заявил, что больше не работает в Управдоре в связи с переводом в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Он поблагодарил за совместную работу всех неравнодушных граждан, которые на протяжении 1,5 лет практически в ежедневном режиме сообщали ему о недостатках на дорожной сети республики.

О грядущих кадровых изменениях в правительстве республики стало известно еще в конце 2019 года. Глава Парфенчиков рассказал об этом на пресс-конференции, где глава республики положительно охарактеризовал Виктора Россыпнова как толкового менеджера.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-03-13 16:33:23
Вот что значит быть учеником главы. Все назначения по принципу личной дружбы и безоговорочной преданности. Образование не в счет. Не имеет значения. И приставы во власти -тому пример. Прямо специалисты широкого профиля, а по сути, специалисты ни в чем
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