Виктор Россыпнов высказался о возможности своего назначения на пост сити-менеджера Петрозаводска

Глава Минстроя Карелии стал гостем рубрики "Кофе со сливками".

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, бывший руководитель Управдора Виктор Россыпнов прокомментировал информацию о том, его фамилия часто всплывает в качестве кандидата в сити-менеджеры Петрозаводска.

"Я слышал отголоски этих разговоров и вот, что хочу сказать. Когда я уходил с Управтодора, я понимал, что многое там мы смогли сделать и довести до конца и что работа идет в правильном направлении и будет также идти и без меня. Пока что не могу сказать, что смогу уйти с Минстроя со спокойной душой, есть большое количество не решенных задач. Но решать это не мне, конечно, я готов работать на любом порученном направлении", - сказал Виктор Россыпнов.

Подробнее читайте в интервью гостя рубрики "Кофе со сливками" Виктора Россыпнова.