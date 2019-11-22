Подписаться
Новости. Общество
12:01, 22 Ноября 2019
фото: © Из архива Виктора Симонова

Виктор Симонов: "Я всех разочаровываю: гонок на собачьих упряжках в Карелии не будет и в 2020 году"

Загрузка...

Путешественник, организатор мировых соревнований на собачьих упряжках Виктор Симонов рассказал "Столице на Онего" о судьбе гонки "По земле Сампо".

В этом году Карелия потеряла знаменитую гонку на собачьих упряжках "По земле Сампо". Ее организатор, путешественник-полярник Виктор Симонов, сумевший добиться, чтобы соревнования с 2013 года получили статус этапа Кубка мира, в 2018 году заявил, что он не видит заинтересованности правительства в проведении этого мероприятия в Карелии. Оргкомитет по подготовке к гонке "По земле Сампо-2019" потерпел фиаско - Международная федерация ездового спорта отказала Карелии в проведении этапа Кубка мира. Но в Минспорта тогда заверили, что соревнования обязательно пройдут в год столетия республики. Приближаются новогодние праздники, после которых в Петрозаводск съезжались спортсмены со своими четвероногими со всего мира, но о подготовке к гонке сегодня никто даже не упоминает.

"Туроператоры мне звонят, интересуются датами гонки, но я всех разочаровываю: соревнований не будет и в 2020 году. Я уже два года назад сказал, что это были мои последние гонки. Проводить состязание так, как мы проводили, я больше не хочу. Нужна систематическая полноценная работа в течение всего года. Необходимо готовить землю, инфраструктуру, чтобы проводить серьезные соревнования. Для развития таких направлений спорта и туризма нужна заинтересованность представителей власти. Именно об этом шла речь на форсайт-сессии по экологическому туризму. Мнение экспертов АСИ звучало на сессии однозначно: регион должен организовывать туристический поток, а бизнес - формировать инфраструктуру для реализации. В случае с гонкой "По земле Сампо" этот тандем был, к сожалению, разрушен", - рассказал Виктор Симонов.

Подробнее о потерянной гонке и планах карельского путешественника читайте в интервью с Виктором Симоновым.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-11-22 13:14:03
Пойду поплачу в уголке! ......Да 99,9% на это нас рать......сделают пенсию 1200 евриков, вот тогда и на упряжки, и на запряжки.
Вася
2019-11-22 13:11:29
Мы тута сами все как собаки.
насмешница
2019-11-22 13:55:48
Вася,
не все. Вот Новый - давно установлено, что поросенок :)
кир
2019-11-22 12:51:41
Это нам надо? Пешком иди. Хоть на Эльбрус и не морочь людям голову.
David
2019-11-22 12:43:56
Хорошо, хоть не будет этих дурацких пробок в городе!
gary
2019-11-22 12:36:00
Виктор, если бы Вы изучили ПП РФ 353, то поняли бы, что никакого административного ресурса у Вас не хватит обеспечить безопасность мероприятия международного уровня, Вы живёте вчерашними грёзами, увы :)
Неравнодушный
2019-11-22 12:25:43
Ничего не будет, всё у вас украли, даже снег.
новый
2019-11-22 12:09:01
Витя, открою тебе маленькую тайну : не все разочарованы. Большинству глубоко нас рать на твои развлекушки покатушки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

Аналитика

Сегодня 09:15
Обществоведение
Виктор Симонов и его территория возможностей 1
Путешественник, организатор мировых соревнований на собачьих упряжках Виктор Симонов о потерянной гонке, покорении Арктики и гурмане Федоре Конюхове.
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 4
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 5
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 7
19.11.2019 14:42
Вся аналитика

Чтиво

21.11.2019 13:20
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 12
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Привился от гриппа в передвижном пункте
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»