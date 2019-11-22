Виктор Симонов: "Я всех разочаровываю: гонок на собачьих упряжках в Карелии не будет и в 2020 году"

Путешественник, организатор мировых соревнований на собачьих упряжках Виктор Симонов рассказал "Столице на Онего" о судьбе гонки "По земле Сампо".

В этом году Карелия потеряла знаменитую гонку на собачьих упряжках "По земле Сампо". Ее организатор, путешественник-полярник Виктор Симонов, сумевший добиться, чтобы соревнования с 2013 года получили статус этапа Кубка мира, в 2018 году заявил, что он не видит заинтересованности правительства в проведении этого мероприятия в Карелии. Оргкомитет по подготовке к гонке "По земле Сампо-2019" потерпел фиаско - Международная федерация ездового спорта отказала Карелии в проведении этапа Кубка мира. Но в Минспорта тогда заверили, что соревнования обязательно пройдут в год столетия республики. Приближаются новогодние праздники, после которых в Петрозаводск съезжались спортсмены со своими четвероногими со всего мира, но о подготовке к гонке сегодня никто даже не упоминает.

"Туроператоры мне звонят, интересуются датами гонки, но я всех разочаровываю: соревнований не будет и в 2020 году. Я уже два года назад сказал, что это были мои последние гонки. Проводить состязание так, как мы проводили, я больше не хочу. Нужна систематическая полноценная работа в течение всего года. Необходимо готовить землю, инфраструктуру, чтобы проводить серьезные соревнования. Для развития таких направлений спорта и туризма нужна заинтересованность представителей власти. Именно об этом шла речь на форсайт-сессии по экологическому туризму. Мнение экспертов АСИ звучало на сессии однозначно: регион должен организовывать туристический поток, а бизнес - формировать инфраструктуру для реализации. В случае с гонкой "По земле Сампо" этот тандем был, к сожалению, разрушен", - рассказал Виктор Симонов.

Подробнее о потерянной гонке и планах карельского путешественника читайте в интервью с Виктором Симоновым.