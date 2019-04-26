Виктория Дайнеко погладила "достоинство" быка

Певица сделал снимок в Нью-Йорке - она погладила тестикулы, чтобы разбогатеть.

Викторию Дайнеко запечатлели в тот момент, когда она сидела на корточках возле знаменитой скульптуры быка, что у здания биржи, и потирала его тестикулы, пишет издание "Дни.ру".

Считается, что после этого на совершившего смелый поступок обрушивается несметное богатство.

"Невозможно описать мой стыд в этот момент. Зато посмеялись от души", – подписала снимок певица.