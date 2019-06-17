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Новости. Общество
21:30, 17 Июня 2019
фото: Instagram

Виктория Лопырева легла под нож

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Телеведущая исправила дефект внешности.

Знаменитость призналась, что перекроила себе нос. По ее словам, ринопластика была скорее необходимостью, нежели прихотью, пишет издание "Дни.ру". 

"Основная мотивация – возможность нормально дышать. У меня было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы. Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала", – поделилась Виктория Лопырева.

Телеведущая отметила, что во время диагностического осмотра доктор выявил два искривления, а во время операции обнаружил третье. Хирург подарил Виктории свободное дыхание и убрал визуально заметные дефекты.

А вот на липосакцию Лопырева так и не решилась. Был в жизни звезды период, когда она сильно поправилась – на десять килограммов. Звезда отметила, что совсем не комплексовала по поводу лишнего веса. Более того, от поклонников не было отбоя.

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