Виктория Лопырева легла под нож

Телеведущая исправила дефект внешности.

Знаменитость призналась, что перекроила себе нос. По ее словам, ринопластика была скорее необходимостью, нежели прихотью, пишет издание "Дни.ру".

"Основная мотивация – возможность нормально дышать. У меня было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы. Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала", – поделилась Виктория Лопырева.

Телеведущая отметила, что во время диагностического осмотра доктор выявил два искривления, а во время операции обнаружил третье. Хирург подарил Виктории свободное дыхание и убрал визуально заметные дефекты.

А вот на липосакцию Лопырева так и не решилась. Был в жизни звезды период, когда она сильно поправилась – на десять килограммов. Звезда отметила, что совсем не комплексовала по поводу лишнего веса. Более того, от поклонников не было отбоя.