Виктория Лопырева разделась после родов

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Блондинка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на побережье в ярком купальнике.
Фигура модели выглядит так, будто она и не была беременной: плоский живот, стройные ноги и изящные руки.
"Нашему мальчику две недели,всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся", – призналась в комментарии Лопырева.
Виктория сейчас находится в Майами, где проходили роды. Отец ее ребенка – бизнесмен Игорь Булатов, который ради модели оставил жену и двоих детей. За этот роман Виктории устроили травлю в Сети, однако она уверяет, что все испытания только сильнее сблизили ее с Игорем, пишет Cosmopolitan.
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