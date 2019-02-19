Виктория Лопырева разделась после родов

Блондинка опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на побережье в ярком купальнике.

Фигура модели выглядит так, будто она и не была беременной: плоский живот, стройные ноги и изящные руки.

"Нашему мальчику две недели,всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся", – призналась в комментарии Лопырева.



Instagram

Виктория сейчас находится в Майами, где проходили роды. Отец ее ребенка – бизнесмен Игорь Булатов, который ради модели оставил жену и двоих детей. За этот роман Виктории устроили травлю в Сети, однако она уверяет, что все испытания только сильнее сблизили ее с Игорем, пишет Cosmopolitan.