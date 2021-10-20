Вильфанд: В Карелии ветер разгонится до 20 метров в секунду

Жителей почти всего Северо-Западного федерального округа ожидает резкая перемена погоды с первой в этом году метелью, порывистым ветром, гололедицей и налипанием снега, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, непогода застанет Мурманскую область, Коми, Калининград, Карелию и Архангельскую область, пишет «Российская газета».

«Жителей европейской России ждет стремительное изменение погоды, и связано это со стремительным перемещением барических образований», — пояснил РИА Новости синоптик.

Так, на северо-западе страны вечером 20 октября, в ночь на 21 и 22 октября ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 22 метров с налипанием мокрого снега и гололедом.

В Калининградской области 22 октября скорость ветра достигнет 22–27 метров в секунду, пройдет сильный дождь.

Метель придет в Мурманскую область при ветре 15 метров в секунду. В Карелии, Коми и Архангельской области ветер разгонится до 20 метров в секунду с мокрым снегом и дождем. Вильфанд назвал надвигающийся фронт очень опасным.