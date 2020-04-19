890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гаражи горят в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО)
19.04.2020 17:08
За сутки пневмонией заболели 9 жителей Карелии 1
19.04.2020 15:12
В Петрозаводске разыскивают мужчину, скрывающегося от суда
19.04.2020 15:57
В Петрозаводске скончался 14-летний ребенок, попавший в ДТП
Сегодня 11:06
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020 14:10

Виновник ДТП в Карелии скрылся с места происшествия и напился

Новости. Происшествия
10:58, 20 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Нарушителя остановили 19 апреля в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 47-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения. В одном из дворов водитель автомобиля УАЗ, двигаясь задним ходом, наехал на Lada Priora и  оставил место ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопоги вскоре установили личность нарушителя и разыскали его. Им оказался местный житель, который в момент общения с инспекторами находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил, что употребил спиртные напитки после совершения происшествия.



Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее автоинспекторы поймали пьяного водителя в Эссойле.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

Сегодня 10:26
Обществоведение
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 1
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как живет город и работают органы власти в условиях режима самоизоляции.
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть" 18
15.04.2020 13:31
Не до жиру 19
14.04.2020 11:38
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:25
Без политики
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
Корпорация развития республики Карелия разработала программу дистанционных обучающих мероприятий для предпринимателей.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
17.04.2020 11:45
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 1
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»