Виновник ДТП в Карелии скрылся с места происшествия и напился

Нарушителя остановили 19 апреля в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 47-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения. В одном из дворов водитель автомобиля УАЗ, двигаясь задним ходом, наехал на Lada Priora и оставил место ДТП.



Сотрудники Госавтоинспекции Кондопоги вскоре установили личность нарушителя и разыскали его. Им оказался местный житель, который в момент общения с инспекторами находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил, что употребил спиртные напитки после совершения происшествия.





Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее автоинспекторы поймали пьяного водителя в Эссойле.