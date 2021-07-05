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Виртуальные ассистенты Сбера помогут вложиться в готовые инвестиционные решения

Новости. Общество
13:45, 06 Июля 2021
фото: Сайт Сбербанк

Сбер, Джой и Афина — виртуальные ассистенты Сбера, исполняющие голосовые команды пользователя, — теперь помогают клиентам разобраться в финансовых продуктах.

С апреля этого года виртуальные помощники консультируют по готовым инвестиционным решениям от СберИнвестиций — открытым ПИФам и стратегиям доверительного управления Сбер Управления Активами, а также по пенсионным продуктам Сбер НПФ.

Самый популярный вопрос виртуальным ассистентам — «Как инвестировать?». Его задавали более 50% пользователей. Второй по актуальности стала тема перевода пенсии (12% вопросов). Также Сбер, Джой и Афина подсказывали, как накопить на пенсию (9%) и приобрести паи ПИФов (9%). Помимо этого, пользователи интересовались условиями оформления индивидуального пенсионного плана и договора доверительного управления.

Сейчас клиентам доступны сервисы по подбору фондов на основании и с учётом уровня риска фонда. Для этого необходимо произнести или набрать текстом «Какие бывают ПИФы?» или, например, «Расскажи про ПИФ "Золото"». Любой желающий может узнать, как получать пенсию на карту либо перевести свои пенсионные накопления в СберНПФ. Достаточно попросить «Перевести пенсию на карту» или «Перевести пенсию в НПФ».

- Это не первый инвестиционный навык виртуальных ассистентов. Они уже могут рассказать о курсах акций российских и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской бирже. Следующие финансовые навыки, которые планируют освоить ассистенты, — оформление стратегий доверительного управления «Долларовые облигации», договора индивидуального инвестиционного плана и его пополнение. В дополнение к этому со второго полугодия 2021 года будут доступны сценарии, которые позволят нашим клиентам оформить накопительное и инвестиционное страхование в «Сбербанк страхование жизни», - отметил Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

Консультации виртуальных ассистентов по готовым решениям от СберИнвестиций  доступны на данный момент в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

 

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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