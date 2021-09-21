Виртуальный концертный зал за 1 миллион рублей открылся в Карелии

В Детской школе искусств в Кеми открылся первый в республике виртуальный концертный зал, сообщили в правительстве Карелии.

Жители Кеми теперь могут бывать на лучших концертах, не выезжая пределы города. На базе кемской Детской школы искусств открылся виртуальный концертный зал.

Проект Детской школы искусств выиграл конкурсный отбор Министерства культуры РФ и получил 1 миллион рублей. На эти деньги в зале установили современную акустическую систему, большой экран, проектор и компьютерное оборудование для трансляций.

Виртуальный концертный зал будет использоваться не только на уроках учеников школы искусств, но и на других мероприятиях для всех жителей Кеми.