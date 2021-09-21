Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Виртуальный концертный зал за 1 миллион рублей открылся в Карелии

Новости. Культура
18:20, 29 Сентября 2021
фото: © Карельская государственная филармония

Новости партнеров

В Детской школе искусств в Кеми открылся первый в республике виртуальный концертный зал, сообщили в правительстве Карелии.

Жители Кеми теперь могут бывать на лучших концертах, не выезжая пределы города. На базе кемской Детской школы искусств открылся виртуальный концертный зал.

Проект Детской школы искусств выиграл конкурсный отбор Министерства культуры РФ и получил 1 миллион рублей. На эти деньги в зале установили современную акустическую систему, большой экран, проектор и компьютерное оборудование для трансляций.

Виртуальный концертный зал будет использоваться не только на уроках учеников школы искусств, но и на других мероприятиях для всех жителей Кеми.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето

Чтиво

Сегодня 12:28
Без политики
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»