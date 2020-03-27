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Вирус рядом с Карелией: в Петербурге умер пациент с коронавирусом

Новости. Происшествия
16:19, 28 Марта 2020
фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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Точная причина смерти пациента будет названа после вскрытия, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Один пациент с коронавирусом, находившийся в инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысяч жителей Карелии отправились на самокарантин по коронавирусу за сутки

 

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