Вирус рядом с Карелией: в Петербурге умер пациент с коронавирусом

Точная причина смерти пациента будет названа после вскрытия, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Один пациент с коронавирусом, находившийся в инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысяч жителей Карелии отправились на самокарантин по коронавирусу за сутки