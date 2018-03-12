Вирусы в Карелии отступают, однако в школах и садиках продолжается карантин

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения в целом по республике ниже уровня эпидемического порога на 5%.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 5718 случаев заболевания ОРВИ. Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 17%.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 8,4% (зарегистрировано 3196 случаев), превышение отмечается в возрастной группе 3-6 лет (+4,7%).

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 24 классах в 8 школах Петрозаводска (№№3, 38, 42, 13, 29, 37) и республики (Олонецкий и Прионежский районы) и 2 группах в детских садов поселка Деревянное Прионежского района, одной группе в поселке Райконкоски.

При проведении мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в двух случаях выделен вирус гриппа А - A(H3N2) и A(H1N1)pdm; в одном – вирус гриппа В, в шести - прочие респираторные вирусы (4-RS-вирусы, 2- риновирусы).