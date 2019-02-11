Visa предписала банкам подготовиться к тестированию сервиса по снятию денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.

Письмо было разослано банкам-эмитентам (выпускают карты Visa) и банкам-эквайерам (обеспечивают прием карт через PОS-терминалы в торговых точках).

По их данным, в письме говорится, что платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса в апреле.

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".