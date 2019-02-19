Вице-премьер Голодец дала поручение властям Карелии

Вице-премьер России Ольга Голодец дала поручения по развитию скандинавской ходьбы.

Соответствующее поручение она дала по итогам состоявшегося 23 января совещания о развитии физической культуры для граждан старшего возраста, сообщается на сайте кабмина.

Поручение должны до 15 мая 2019 года выполнить Минтранс, Минспорт и Ростуризм с участием властей регионов, совместно с Федерацией триатлона России, Федерацией велосипедного спорта России и Общероссийской общественной организацией "Российская Федерация северной ходьбы".

"Разработать концепцию создания велосипедных и пешеходных маршрутов, обеспечивающих занятия физической культурой и спортом, а также доступность культурных и туристических объектов", — говорится в сообщении.

Также Ольга Голодец поручила Минспорту совместно с Общероссийской общественной организацией "Российская Федерация северной ходьбы" и властями Карелии до 1 марта 2019 года принять дополнительные меры по созданию условий по вовлечению граждан в систематические занятия северной ходьбой.

В частности, поручено обеспечить включение спортивной дисциплины "северная ходьба" во всероссийский реестр видов спорта, проработать вопрос создания и сертификации трасс для занятий и соревнований по северной ходьбе, изучить вопрос о включении крупных соревнований по этому виду спорта в единый план физкультурных и спортивных мероприятий, пишет "Парламентская газета".