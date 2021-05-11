Вице-премьер Карелии: «Госимущество приобретается новым эффективным собственником»

Приватизация государственного имущества в Карелии проводится не только для пополнения бюджета, но и для возвращения неиспользуемых объектов в экономику.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» вице-премьер правительства Дмитрий Родионов.

«У нас на территории региона есть много примеров, когда государственное имущество приобретается новым эффективным собственником и появляется очень достойный объект экономики. Поэтому работа по приватизации направлена и на вовлечение в оборот того имущества, которое не используется государством», — сказал Родионов. Почему вырос интерес бизнеса к аукционам по продаже госимущества, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».