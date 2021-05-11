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Вице-премьер Карелии: «Госимущество приобретается новым эффективным собственником»

Новости. Общество
15:01, 12 Мая 2021
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин
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Приватизация государственного имущества в Карелии проводится не только для пополнения бюджета, но и для возвращения неиспользуемых объектов в экономику.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» вице-премьер правительства Дмитрий Родионов.

«У нас на территории региона есть много примеров, когда государственное имущество приобретается новым эффективным собственником и появляется очень достойный объект экономики. Поэтому работа по приватизации направлена и на вовлечение в оборот того имущества, которое не используется государством», — сказал Родионов.

Почему вырос интерес бизнеса к аукционам по продаже госимущества, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-05-12 15:21:35
Бла бла бла...... А почему НЕ покупаете совхозы, в которых люди голодают, а почему у Кондопоги "СТОИТ" камнеобрабатывающий , шикарный , завод, а почему СуНСКАЯ птицефабрика, которая строила работникам КОТЕДЖИ, ПОЛНО в Янишполе, ГНИЕТ777777
Изя
2021-05-12 15:47:28
бюджет, считаете балабол ?))) :)
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