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Вице-премьер Карелии: "По ряду позиций было существенное движение вверх"

Новости. Экономика
11:23, 11 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Заместитель председателя республиканского правительства прокомментировал социально-экономическую ситуацию в регионе и перспективы его выхода из десятки отстающих.

В результате реализации индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года в республике появится почти 1,7 тысячи новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в карельскую экономику превысит 10 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов на брифинге, посвященном мероприятиям программы, которая была принята в прошлом году правительством России. Причиной разработки такого документа для республики стало то обстоятельство, что она попала в число десяти российских регионов с наиболее тяжелой социально-экономической ситуацией.  

В ходе брифинга "Столица на Онего" поинтересовалась у Дмитрия Родионова, сможет ли Карелия покинуть список отстающих субъектов федерации после реализации программы, и вот, что на это ответил республиканский чиновник:

"То решение, который федеральный центр принимал по десяти регионам, заключалось в исследовании четырех показателей. Это показатель, касаемый состояния общей безработицы, показатель, касаемый инвестиций на душу населения во внебюджетную сферу, показатель, касаемый доли населения, у которого общий доход меньше прожиточного минимума, и показатель среднего уровня доходов населения. На этапе 2018 года, когда принималось это решение, по ряду критериев показатели у нас были ниже установленных, и из-за этого наш регион попал в десятку регионов с низкими результатами социально-экономических показателей. Но хочу отметить, что в 2019 году по ряду позиций было осуществлено существенное движение вверх, в частности, объем инвестиций в основной капитал был пересчитан Росстатом и увеличен, и, кстати, у нас был серьезный рост по инвестициям малого бизнеса… Конечно, 2020 год был сложный для экономики не только Карелии, но и всей России, и нужно сказать, что ряд позиций изменения претерпели. Но опять же отмечу, что наш регион – Республика Карелия, несмотря на то, что была пандемия, например, по базовым ключевым показателям экономики – индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал – показал рост в сравнении с тем, что в Российской Федерации и на Северо-Западе эти показатели упали. Поэтому, конечно, сейчас, по итогам реализации программы и, может, уже даже в 2021 году мы постоянно эти критерии будем сравнивать с тем, что было, и я думаю, что нам удастся из ряда позиций выйти на общероссийские значения". 

Читайте подробнее в статье "Миллиарды на помощь отстающему"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2021-02-11 12:29:19
Потрясающе.
Просто сказать всё как есть нельзя (а то вдруг отвечать придётся, если не сбудется), и начинается прекрасная вода: было осуществлено движение вверх, так как Росстат что-то пересчитал.
Это как на дорогах: не "мы залатали две ямы", а "произведено комплексное восстановление дорожного покрытия на площади пятнадцать квадратных метров".
И это, кстати, позапрошлый год. В котором, если кто-то помнит, не было коронавируса со всеми привходящими прелестями.
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