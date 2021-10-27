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Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы

Новости. Общество
18:50, 27 Октября 2021

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Новые ограничительные меры, введенные в Карелии из-за пандемии коронавируса, предусматривают отстранение невакцинированных граждан от работы с 20 ноября.

Об этом сообщил сегодня в эфире программы «Личный прием» на телеканале ОТР вице-премьер правительства республики Дмитрий Родинов.

По его словам, ужесточение требований об остранении работников касается граждан в возрасте старше 60 лет. Их  отстранят без сохранения зарплаты.

«Если организация не получила паспорт коллективного иммунитета и у нее есть сотрудники обозначенного возраста, которые не привились, не имеют справок, свидетельствующих о наличии антител, то такие работники будут отстраняться от выполнения своих функций. До какого периода? До периода устранения причин, почему он был отстранен. Либо до получения паспорта коллективного иммунитета, либо он привьется, у него будет QR-код, и он сможет снова выходить на работу.  Это требование вступит с 20 ноября в действие, и мы еще раз призываем работодателей не тянуть и вести работу по прививочной кампании своих сотрудников», — сказал Родионов.

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Комментарии

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Вася
2021-10-27 19:08:50
План был, однозначна
Вася
2021-10-27 19:06:13
Золото скифов привезли?)
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