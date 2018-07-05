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Новости. Общество
14:38, 05 Июля 2018

Вице-премьер Родионов озвучил три главных проблемы предпринимателей Карелии

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Заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики рассказал о главных трудностях, с которыми сталкиваются представители бизнеса в регионе.

Дмитрий Родионов заявил о том, что успешной реализации инвестиционных проектов на территории Карелии мешают затягивание сроков при выдаче земли в распоряжение предпринимателей, нехватка доступных финансовых средств поддержки бизнеса и отсутствие удобных для инвесторов земельных участков.

"Это проблемы с затягиванием сроков административных процедур: выделение земельных участков, предоставление разрешений на строительство. И в рамках проектного офиса мы активно над этим работаем. Существенной проблемой является также наличие доступных финансовых средств… Например, фонд микрокредитования сегодня практически все лимиты, которые были федеральным региональным бюджетам предоставлены, выдал", - сказал он.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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