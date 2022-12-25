«Визитная карточка»: новые фонари включили в историческом центре Петрозаводска (ФОТО)

На Левашовском бульваре в Петрозаводске обустроили уличное освещение.

В историческом центре Петрозаводска, Друзья, на Левашовском бульваре включили новые фонари. Об этом в соцсети рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.



По его словам, ранее здесь замостили дорожки, высадили деревья, установили скамейки. Работы по благоустройству бульвара проведены за счет субсидии из республиканского бюджета.



«Левашовский бульвар - одно из старейших любимых горожанами и гостями города общественных пространств, - отметил градоначальник. - В 18 веке здесь возвели Городской вал - он отмечен на первом официальном плане города 1785 года и фигурирует во многих документах. А уже на плане 1854 года на месте вала запланировали бульвар. Интересно, что слово «бульвар» изначально в ряде европейских языков - «укрепленный земляной вал», поэтому «зеленые» бульвары устраивали как раз на месте бывших валов».



Первые деревья, отметил Любарский, на местном бульваре появились в 1880 году. Более масштабные работы начались в 1899 году, по инициативе олонецкого губернатора Владимира Александровича Левашова.



Торжественное открытие бульвара состоялось 10 июня 1900 года. При большом стечении публики духовенство города провело водосвятный молебен. Духовым оркестром был исполнен народный гимн и ряд музыкальных номеров. А когда стемнело, в честь открытия бульвара присутствовавшие зажгли бенгальские огни, рассказал Любарский.











В том же году бульвар назвали Левашовским. Ранее Столицы на Онего сообщала о завершении работ по обустройству освещения на Исаковском бульваре, который тянется вдоль Первомайского проспекта от Северной улицы до улицы Мелентьевой.