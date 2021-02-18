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Вклады жителей Карелии в банках выросли за год до 98,7 млрд рублей

Новости. Общество
15:22, 19 Февраля 2021
фото: pixabay
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Суммарный объем банковских вкладов физических лиц в Карелии в 2020 году вырос на 10,4% и достиг 98,7 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Отделения Северо-Западного главного управления Банка России – Национального банка по Республике Карелия.

Вкладчики в Карелии по-прежнему отдают предпочтение рублевым депозитам — их доля в общем объеме привлеченных средств физических лиц составляет 91,7%.

"Жители республики выбирают банковский депозит как основной инструмент сбережения денег, поскольку это наиболее простой и понятный финансовый продукт, защищенный системой страхования вкладов. В случае отзыва у банка лицензии Агентство по страхованию вкладов вернет до 1,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Нацбанке дали рекомендации вкладчикам.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-02-19 16:38:36
Тоже какая лабуда написана . Откуда росту накоплений быть , если люди 7 год нищают . " Приставы и буряты" за четыре года безделия накопили что ли ??? :)
Гость
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