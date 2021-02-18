Вклады жителей Карелии в банках выросли за год до 98,7 млрд рублей

Суммарный объем банковских вкладов физических лиц в Карелии в 2020 году вырос на 10,4% и достиг 98,7 млрд рублей.
Об этом сообщила пресс-служба Отделения Северо-Западного главного управления Банка России – Национального банка по Республике Карелия.
Вкладчики в Карелии по-прежнему отдают предпочтение рублевым депозитам — их доля в общем объеме привлеченных средств физических лиц составляет 91,7%.
"Жители республики выбирают банковский депозит как основной инструмент сбережения денег, поскольку это наиболее простой и понятный финансовый продукт, защищенный системой страхования вкладов. В случае отзыва у банка лицензии Агентство по страхованию вкладов вернет до 1,4 млн рублей", - говорится в сообщении.
В Нацбанке дали рекомендации вкладчикам.
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