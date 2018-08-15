"ВКонтакте с главой": жителя Карелии восстановили на работе после обращения к Парфенчикову

В очередном выпуске "ВКонтакте с Главой" пресс-секретарь Артура Парфенчикова рассказала, как решаются трудовые споры жителей республики.

Цель проекта "ВКонтакте с Главой" - рассказать о маленьких, но важных шагах в решении проблем и вопросов жителей республики, с которыми они обратились к Главе Карелии через социальную сеть. Пусть это зачастую и небольшие дела – но их важность для каждого конкретного человека, решившего написать о наболевшем лично, сложно переоценить.

"Тема сегодняшнего выпуска "Борьба за свои права". Наверно, многие сталкивались с ситуацией, когда в отношении вас или ваших близких было нарушено трудовое законодательство. Зачастую, люди в такой ситуации подавлены, они не знают, куда обращаться и при этом боятся потерять работу. Отчаявшись, люди пишут главе Карелии напрямую, - пишет Кабатюк. - Ни одно подобное сообщение не остается без внимания. Всем оказывают правовую помощь, консультируют, либо же направляют сообщение в трудовую инспекцию или начальнику управления труда и занятости Карелии Елене Фроловой".

Так, через социальные сети, решился вопрос своевременной выплаты отпускных для сторожа сельской школы (обращалась супруга работника).

Еще одно обращение – о незаконном увольнении с работы. По результатам проверки работник был восстановлен в должности.

"И подобных примеров много. Примеров того, как открытая власть помогает человеку без бюрократических проволочек ориентироваться в правовом поле, грамотно бороться за свои права и отстаивать справедливость", - добавила Кабатюк.