В Муезерском районе избрали главу

Конкурс на замещение главы районной администрации состоялся 27 января.

Конкурс на замещение главы администрации Муезерского района состоялся 27 января, сообщили в официальном паблике района.

По итогам заседания конкурсной комиссии на заседании Совета района избран новый глава администрации — Сергей Станиславович Стугарев. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

«Поздравляем с назначением и желаем успехов в новой должности, а также эффективного решения поставленных задач!», — написали в сообществе Муезерского района.