"ВКонтакте" собирается сделать страницы пользователей полностью приватными

Социальная сеть "ВКонтакте" планирует ввести дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей.

В частности, появится возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей, заявил управляющий директор "ВКонтакте"Андрей Рогозов.

"Статистика показывает, что с течением времени ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается. Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел", - отметил он. В социальной сети добавили, что правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст и не отличают публикацию от репоста, передает ТАСС.

Помимо введения функции приватного профиля, в течение ближайших недель соцсеть также уберет возможность для всех пользователей видеть список людей, сделавших репост какой-либо записи. Эта возможность останется только у авторов публикаций.

В компании отметили, что эти изменения - только часть планов, остальные нововведения будут анонсированы позднее.