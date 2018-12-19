Влад Топалов показал семейное видео с женой и новорожденным сыном

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями 5 декабря.

Телеведущая родила сына в одной из московских клиник. Через день певец забрал жену и ребенка из роддома, пишет Cosmopolitan.

После родов на странице Регины в Instagram появлялись лишь записи, связанные с работой. Влад тоже не делился подробностями личной жизни. Поклонники звездной пары стали оставлять возмущенные комментарии, но вскоре Тодоренко нарушила молчание, рассказав о своем состоянии после родов.

Топалов поделился семейными кадрами в Instagram. Музыкант показал, как едет в машине с женой и новорожденным ребенком в коляске.