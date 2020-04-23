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Владелец иномарки в Карелии остался без авто из-за долга

Новости. Общество
10:03, 24 Апреля 2020
фото: © Архив ТАСС/Новодережкин Антон
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Мужчина задолжал приятелю 320 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Карелии накопил долг по договору займа.

Судебный пристав неоднократно выходил по месту регистрации должника, но безуспешно. 

От взыскателя поступило ходатайство о розыске имущества должника – автомобиля Honda Accord. Транспорт был объявлен в исполнительный розыск и найден.

В апреле текущего года судебный пристав арестовал автомобиль и поместил на штрафстоянку. Предварительная стоимость автомобиля – 300 тысяч рублей.

Honda Accord будет продана в счет погашения задолженности.

Ранее приставы Карелии ограничили должнику выезд за границу, чтобы взыскать задолженность.

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